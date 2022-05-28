Чиновник зізнався, що подібних планів не має.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що не буде балотуватися на наступних президентських виборах.

Про це він сказав в інтерв'ю Яніні Соколовій, відповідаючи на питання, чи пішов би він на вибори від партії "Слуга народу".

"Погане питання. Мабуть, ні. Тому що я не планував і цю роботу, але відповідальність через війну, що мені тут треба все до кінця зробити. Змінюється світогляд під час війни. Я не знаю, яким чином можу бути корисним регіону чи державі, але скажу так: Я йду за президентом. Я б тут не був ніким, якщо би я не вірив Зеленському спочатку, з 2019 року. Тому окремо точно ні, але де я буду корисним і зможу принести найбільшу користь - будемо обговорювати", - сказав чиновник.

"Таких планів у мене нема", - повторив він.

Як відомо, Віталій Кім став відомий на всю Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Щодня він записував відеозвернення до мешканців Миколаївщини та всієї країни, в яких розповідав про поточну ситуацію у максимально оптимістичному стилі.