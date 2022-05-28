Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинула одна особа, щонайменше шість цивільних дістали поранення.

Про це повідомляється на сторінці Миколаївської обласної державної адміністрації у Facebook.

"У суботу, 28 травня, зранку окупаційні війська Росії вчергове обстріляли місто Миколаїв. І знов удар прийшовся на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в повідомленні ОДА, в результаті обстрілу, одна людина загинула на місці. Також на даний момент відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, Збройні Сили України пішли у контрнаступ на південному напрямку. Російські окупанти зазнали суттєвих втрат і були вимушені зайняти оборону на невигідних та недообладнаних рубежах.

Тим часом за словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, попри ризик та щоденні обстріли з боку російських загарбників, все більше жителів Миколаївської області повертаються додому.

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