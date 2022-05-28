Рашисти продовжують бити по Миколаєву / фото Миколаївська ОДА

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинула одна особа, щонайменше шість цивільних дістали поранення.

Про це повідомляється на сторінці Миколаївської обласної державної адміністрації у Facebook.

"У суботу, 28 травня, зранку окупаційні війська Росії вчергове обстріляли місто Миколаїв. І знов удар прийшовся на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в повідомленні ОДА, в результаті обстрілу, одна людина загинула на місці. Також на даний момент відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб.

фото Миколаївська ОДА
фото Миколаївська ОДА
фото Миколаївська ОДА

Як раніше повідомляв УНІАН, Збройні Сили України пішли у контрнаступ на південному напрямку. Російські окупанти зазнали суттєвих втрат і були вимушені зайняти оборону на невигідних та недообладнаних рубежах. 

Тим часом за словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, попри ризик та щоденні обстріли з боку російських загарбників, все більше жителів Миколаївської області повертаються додому.

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