Україна не буде затягувати з виконанням завдань, які необхідні для членства.

Україна планує стати частиною Європейського Союзу в рекордні терміни. Процес вступу займе до п'яти років.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі "Українського радіо".

"Наші прогнози досить амбітні. Я не хочу говорити про конкретні дати, адже вони залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові. Це (процес вступу - ред.) займе до десятка років, до п'ятирічки", - відповіла міністр на питання про терміни вступу в ЄС.

Також вона підкреслила, що Україна не буде затягувати з виконанням завдань, які необхідні для членства.

"Ми точно не допустимо затягування процесу розширення. Ми виконали свою частину завдань, зможемо перейти до переговорів і політично приєднатися до ЄС в рекордні терміни. Так само, як ми стали кандидатом", - додала Стефанішина.

Раніше глава ЄК Урсула фон дер Ляйен заявляла, що Європа очікує від України впровадження нових законів, які зменшують надмірний вплив олігархів і призначення вищих посадових осіб по боротьбі з корупцією.

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціального документа, де буде відображена покрокова інструкція України для вступу до ЄС.

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