За словами президента, завдання усіх представників держави – якнайшвидше виконати всі умови, щоб підготуватися до початку переговорів щодо членства України в ЄС.

Президент Володимир Зеленський анонсував євроінтеграційні новини.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Наш пріоритет – і це буде завданням для усіх представників держави – якнайшвидше має бути виконано все, щоб підготувати початок переговорів щодо членства. Урядовці, депутати, дипломати – всі мають працювати щодо цього 24 години на добу, 7 днів на тиждень. До речі завтра будуть новини з цієї теми. Українську євроінтеграцію не зупинити", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що це має бути зроблено з розумінням, що Україна повинна втілити ряд важливих реформ. Зокрема, ЄК визначила сім умов, які має виконати Україна.

23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

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