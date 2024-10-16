Зеленський про план перемоги: Ми можемо завершити війну вже наступного року

Президент наголосив, що кожен з пунктів цього плану детально прорахований у часі.

Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Ради план перемоги. За його словами, кожен з пунктів цього плану детально прорахований у часі.

Про це Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді у середу, 16 жовтня. Зокрема, президент наголосив, реалізація цього плану може завершити війну вже в наступному році.

"Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, які розраховані детально в часі. Якщо почати рухатись цією ідеєю, конкретно з цим планом перемоги просто зараз, то, може, вдастся завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

Відео дня

План перемоги - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський виступив перед Верховною Радою з представленням плану перемоги. В Офісі президента напередодні заявили, що українцям не розкриють повністю пункти плану.

Крім того, днями глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Зеленський виступить на саміті Євросоюзу 17-18 жовтня 2024 року, де представить план перемоги.

Вас також можуть зацікавити новини: