Зеленський про план перемоги: Ми можемо завершити війну вже наступного року

Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Ради план перемоги. За його словами, кожен з пунктів цього плану детально прорахований у часі.
Про це Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді у середу, 16 жовтня. Зокрема, президент наголосив, реалізація цього плану може завершити війну вже в наступному році.
"Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, які розраховані детально в часі. Якщо почати рухатись цією ідеєю, конкретно з цим планом перемоги просто зараз, то, може, вдастся завершити війну не пізніше, ніж наступного року.
План перемоги - що відомо
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський виступив перед Верховною Радою з представленням плану перемоги. В Офісі президента напередодні заявили, що українцям не розкриють повністю пункти плану.
Крім того, днями глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Зеленський виступить на саміті Євросоюзу 17-18 жовтня 2024 року, де представить план перемоги.