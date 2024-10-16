Подоляк зазначив, що в плані перемоги головну роль відіграють Україна та її громадяни, оскільки "тільки Україна може поставити остаточні акценти в цій війні".

16 жовтня президент Володимир Зеленський має виступити у Верховній Раді, де представить план перемоги України. Однак повністю розкривати його вміст українцям не стануть.

Про це повідомив в етері телемарафону радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Деякі пропозиції цього плану публічно обговорюватися не будуть, бо зачіпають, зокрема, питання необхідних обсягів зброї.

"Президент хоче, щоб суспільство розуміло. Там є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді тощо має бути надана Україні", – сказав Подоляк.

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Радник глави ОП наголосив, що план перемоги президента чіткий і має під собою математичну основу. Подоляк додав, що партнерам України необхідно вирішити, "чи готові вони всі разом капітулювати", тому що "Україна капітулювати не буде".

При цьому він також зазначив, що в плані перемоги головну роль відіграють Україна та її громадяни, оскільки "тільки Україна може поставити остаточні акценти в цій війні".

Зеленський представить план перемоги: що відомо

Президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою 16 жовтня. Народний депутат України Сергій Лещенко наголосив, що наразі є лише один привід для публічного виступу – представлення плану перемоги.

Крім того, днями глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Зеленський виступить на саміті Євросоюзу 17-18 жовтня 2024 року, де представить план перемоги.

Про що конкретно йдеться в документі, невідомо. Однак раніше президент говорив, що одним із пунктів плану перемоги є запрошення України до НАТО.

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