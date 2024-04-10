Військовий зауважив, що є зараз є більш важливі речі, ніж справедливість щодо військовослужбовців.

З нового законопроекту про мобілізацію прибрали положення, що регулювали питання демобілізації. Командир роти "Гонор" 1-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка назвав це несправедливим стосовно воїнів.

Як заявив Ябчанка в ефірі Радіо Свобода, за це відповідальні не тільки нардепи, але і їхні виборці, які й надали народним депутатам повноваження.

"Не знімаймо відповідальність з себе: це ми їх обрали, а вони не виконали роботу, яку мали виконати уже давно. Ось так я сприймаю переважну більшість новин, які пов'язані з законом про мобілізацію", – висловився військовий.

Коментуючи виключення положення про демобілізацію із законнопроекту, Ябчанка сказав, що "це не чесно стосовно тих людей, які воюють не перший рік". Водночас він додав, що зараз є й важливіші справи, ніж справедливість до військових.

"Важливіше – це перемогти у цій війні", – зауважив Ябчанка.

Законопроект про мобілізацію: останні новини

Ввечері стало відомо, що Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроекту.

Народний депутат Федір Веніславський повідомив, що з таким проханням до Ради звернувся Кабінет міністрів. Ці питання мають унормувати окремо, в іншому законопроекті.

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