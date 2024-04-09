Прибрати норму просить Кабмін, в Раді погодились.

Уряд звернувся до Верховної Ради України з проханням вилучити із законопроекту про мобілізацію норму щодо обмеження строку служби в умовах воєнного стану. Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат України Федір Веніславський.

"Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звернення з цього питання до Верховної Ради України. Це питання має бути врегульоване окремим законом, проект якого має розробити КМУ", - зазначив він.

На момент цієї публікації Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони продовжує обговорення мобілізаційного законопроекту.

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Строки демобілізації в мобілізаційному законопроекті

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект про мобілізацію, який був внесений Кабінетом Міністрів. Після цього народні депутати запропонували до нього понад 4 тисячі поправок.

В початковій версії законопроекту зокрема містилая норма, яка передбачала звільнення зі служби військовослужбовців, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану. При цьому їх звільнення мало здійснюватися у терміни, визначені рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

Передбачалося, що демобілізуватися також могли, зокрема, військовослужбовці з інвалідністю та ті, хто пройшли через російський полон.

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