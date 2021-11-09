Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен детально обговорять зміцнення безпеки України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 листопада здійснить візит до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"10 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до США. Візит започаткує новий рівень стратегічного партнерства України та США в політичній, безпековій та економічній сферах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, глава української дипломатії проведе разом із державним секретарем США Ентоні Блінкеном перше за три роки засідання Комісії стратегічного партнерства на виконання домовленості, досягнутої президентом Володимиром Зеленським під час візиту до США в вересні.

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Так, Кулеба та Блінкен детально обговорять зміцнення безпеки України, зокрема енергетичної, збільшення обсягів торгівлі, залучення американських інвестицій, втілення внутрішніх трансформацій в нашій державі.

"За підсумками переговорів сторони підпишуть нову Хартію стратегічного партнерства, яка замінить застарілий документ 2008 року", - сказано у повідомленні.

Крім того, 10 листопада орієнтовно о 21:00 за київським часом Кулеба та Блінкен проведуть спільну прес-конференцію.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці серпня - на початку вересня досягли домовленостей провести засідання Комісії стратегічного партнерства України та США, на якому, зокрема, розглянути План трансформації України.

Автор: Віталій Саєнко