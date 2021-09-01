Документ містить конкретні економічні та інвестиційні проекти.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації амбітного Плану трансформації України під назвою A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine.

Як повідомляється на сайті ОП, презентація відбулась в Національній бібліотеці Фреда Сміта з вивчення спадщини Джорджа Вашингтона.

Зеленський зазначив, що попри всі труднощі й загрози Україна сьогодні є країною свободи, надії і розвитку. Він наголосив, що нині немає жодної іншої країни, яка б проводила такі системні реформи в умовах збройного протистояння одній з найпотужніших армій у світі.

"Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну", – вказав він.

Глава держави пояснив, що представлений план окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

Документ містить конкретні економічні та інвестиційні проекти.

"Закладені в плані понад 80 проектів – це амбітні проекти на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій", – пояснив Зеленський.

Він висловив сподівання, що американські партнери активно долучаться до реалізації цього амбітного плану.

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Як відомо, в цей час українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським знаходиться в США. Сьогодні Зеленський має зустрітися з американським колегою Джо Байденом. Напередодні він вже провів низку зустрічей у Вашингтоні, в тому числі з міністром енергетики США й головою оборонного відомства.

Зустріч з Байденом пройде сьогодні ввечері за київським часом.

Автор: Дмитро Захаров