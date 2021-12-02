Очільники МЗС України та Канади обговорили конкретні дії, які необхідно реалізувати, щоб стримувати РФ від агресії проти нашої держави.

Якщо в Російській Федерації бачитимуть, що країни Заходу серйозно ставляться до нинішньої ситуації на українсько-російському кордоні та готові діяти рішуче, то подумають двічі перед тим, як йти на військові авантюри.

"Рецепт" стримування РФ від військових авантюр озвучив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Ризі під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, йдеться на сайті українського МЗС.

За його даними, Кулеба, зокрема, детально розповів колезі про ситуацію на кордоні України та РФ й ознаки того, що російська сторона, можливо, готується знову вдертися на територію нашої країни.

"Якщо в Росії бачитимуть, що Захід серйозно ставиться до нинішньої ситуації та готовий на рішучі дії, вони двічі подумають перед тим, як вдаватися до будь-яких військових авантюр", – заявив очільник МЗС України.

Читайте такожПутін створив можливість для дуже швидкого вторгнення в Україну – БлінкенКулеба та Жолі обговорили конкретні дії, які необхідно втілити у життя для того, щоб стримувати РФ від агресії проти України.

Нагадаємо, Росія навесні 2014 року захопила український Крим, а потім почала розхитувати ситуацію на частині Донбасу. Російська сторона підтримала бойовиків, які захопили частину сходу України й створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися війська РФ.

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Наприкінці жовтня 2021 року американське видання The Washington Post повідомило, що Росія збільшила чисельність своїх військ біля українського кордону.

Пізніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поділився інформацією, що РФ стягнула до кордону нашої держави понад 90 тисяч військових і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого наступного року.

Автор: Екатерина Присяжнюк