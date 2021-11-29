Зокрема, Росія може спробувати перекроїти кордони у Європі і окупувати нові території.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив найгірший сценарій в разі нового вторгнення військ Російської Федерації на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних ЗМІ.

"За найгіршого сценарію, Росія може спробувати підірвати усю безпекову архітектуру у Європі, яка склалася після "холодної війни", і перекроїти кордони знову за допомогою сили, як це вона вже зробила у 2008 році у Грузії і у 2014 році, коли окупувала український Крим і розпочала війну у східному українському регіоні на Донбасі", - наголосив Кулеба.

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При цьому, глава МЗС висловив думку, чому саме зараз Росія може вдатися до такого сценарію.

"Просто тому, що Росія бачить можливість вдатись до здійснення такого плану. Наші ключові європейські союзники - Німеччина і Франція - зосереджені на їхніх внутрішніх питаннях. Німеччина нещодавно провела вибори (до Бундестагу у вересні - УНІАН), а Франція готується незабаром до проведення виборів (президента у квітні 2022 року, - УНІАН). Геополітичний газопровідний проект Росії "Північний потік-2" перебуває на стадії сертифікації. Володимир Путін вважає, що Захід є слабким і нерішучим, особливо зараз. Він може мати упевненість, що це вірний момент змінити баланс сил у регіоні заради його власної вигоди", - сказав Кулеба.

"Я вірю, ми повинні довести, що він помиляється. Ми можемо це зробити. Головна мета зараз - стримати Росію і демотивувати від подальших агресивних дій", - наголосив Кулеба.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

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У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Віталій Саєнко