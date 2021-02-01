Глава МЗС України подякував Блінкену за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен домовились зробити більш амбітним партнерство між обома країнами.

Про це глава МЗС України повідомив у мікроблозі Twitter.

"У нашій першій розмові з державним секретар США Ентоні Блінкенои ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним", - заявив Кулеба.

"У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - додав глава МЗС.

Ентоні Блінкен: його позиція щодо України

26 січня Сенат США затвердив кандидатуру Блінкена на посаду держсекретаря США.

Блінкен був багаторічним радником Байдена і в часи президентства Барака Обами обіймав посади заступника держсекретаря США та заступника радника президента США з національної безпеки. Затвердження Блінкена підтримала більшість сенаторів - 78. Проти проголосували 22.

20 січня на слуханнях у комітеті Сенату США з питань закордонних справ Блінкен заявив, що підтримує надання Україні летального оборонного озброєння. Він нагадав, що близько трьох років тому закликав адміністрацію Дональда Трампа озброїти Україну.

Водночас, він вважає, що не лише російська агресія заважає Україні стати життєздатною демократією. Зокрема, Блінкен називає корупцію і відсутність ефективних інституцій для керування державою загрозою для України.

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Автор: Віталій Саєнко