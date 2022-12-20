Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова вдячності президента Аргентини, які той висловив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.
Зокрема, Кулебу запитали про роботу українських дипломатів в країнах Південної Америки стосовно донесення правди про війну Росії проти України через обмін "люб'язностями" між президентами Аргентини і РФ у зв'язку з перемогою аргентинських футболістів на Чемпіонаті світу з футболу.
"Трошки ви нагнітаєте драму. Робити висновок про те, що українська дипломатія не працює в Латинській Америці через те, що президент Аргентини за щось подякував Путіну... Я думаю, якщо ми так будемо оцінювати роботу дипломатії, то дуже далеко зайдемо", - сказав Кулеба.
"Всі вони все знають, ви ж розумієте. Усі вони прекрасно розуміють, що відбувається. Всі грають у свою гру. І на жаль, в Латинській Америці дуже мало країн, які чесно і відверто стали на бік України у цій війні, і на захист загалом міжнародного права у цій війні", - заявив глава МЗС.
Він додав, що безумовно потрібно працювати ще більше і з країнами Латинської Америки, Африки, Азії й усього світу.
"Саме це ми і робимо, але є політичні лідери, і, зокрема, у Латинській Америці, які за будь-яких обставин будуть дякувати Путіну", - сказав Кулеба.
Обмін "люб'язностями" між президентом Аргентини і Путіним
Президент Аргентини Альберто Фернандес 19 грудня подякував президенту РФ за вітання у зв'язку з перемогою національної збірної Аргентини на Чемпіонаті світу з футболу.
Зокрема, у своїй подяці Фернандес заявив: "Нехай радість, яка сьогодні об'єднує Аргентину з багатьма народами світу слугує прикладом: наші суспільства потребують єдності і миру".