Глава МЗС переконаний, що в Аргентині знають правду про війну Росії проти України, але визнав, що Україні треба працювати ще більше з країнами Латинської Америки, Африки, Азії й усього світу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова вдячності президента Аргентини, які той висловив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, Кулебу запитали про роботу українських дипломатів в країнах Південної Америки стосовно донесення правди про війну Росії проти України через обмін "люб'язностями" між президентами Аргентини і РФ у зв'язку з перемогою аргентинських футболістів на Чемпіонаті світу з футболу.

"Трошки ви нагнітаєте драму. Робити висновок про те, що українська дипломатія не працює в Латинській Америці через те, що президент Аргентини за щось подякував Путіну... Я думаю, якщо ми так будемо оцінювати роботу дипломатії, то дуже далеко зайдемо", - сказав Кулеба.

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"Всі вони все знають, ви ж розумієте. Усі вони прекрасно розуміють, що відбувається. Всі грають у свою гру. І на жаль, в Латинській Америці дуже мало країн, які чесно і відверто стали на бік України у цій війні, і на захист загалом міжнародного права у цій війні", - заявив глава МЗС.

Він додав, що безумовно потрібно працювати ще більше і з країнами Латинської Америки, Африки, Азії й усього світу.

"Саме це ми і робимо, але є політичні лідери, і, зокрема, у Латинській Америці, які за будь-яких обставин будуть дякувати Путіну", - сказав Кулеба.

Обмін "люб'язностями" між президентом Аргентини і Путіним

Президент Аргентини Альберто Фернандес 19 грудня подякував президенту РФ за вітання у зв'язку з перемогою національної збірної Аргентини на Чемпіонаті світу з футболу.

Зокрема, у своїй подяці Фернандес заявив: "Нехай радість, яка сьогодні об'єднує Аргентину з багатьма народами світу слугує прикладом: наші суспільства потребують єдності і миру".

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