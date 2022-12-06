В Україні очікують лідерства від Німеччини у передачі Україні комплексів Patriot і танків Leopard-2.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що переговори України і США про передачу танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot непрості, але рухаються.

Під час онлайн-брифінгу у Кулеби запитали, чи є зрушення щодо ухвалення Сполученими Штатами Америки рішення про постачання Україні танків Abrams.

"На кожній міжнародній зустрічі, під час кожного контакту зі Сполученими Штатами і на рівні президента, і на рівні керівника його Офісу, і на моєму рівні ми порушуємо теми і американських танків, і систем Patriot. І ця розмова з низки причин непроста, але вона рухається. Безумовно, мені б хотілося, щоб вона рухалася зі швидкістю літака, але вона рухається зі швидкістю танка, тому займає час", - сказав Кулеба.

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При цьому, він сказав, що можна бачити, що усі партнери України дійсно зараз докладають максимальних зусиль, аби допомогти Україні вирішити найбільш нагальні проблеми.

"І за результатами заходів у Бухаресті, під час міністерської зустрічі НАТО, я вам можу сказати, що саме лідерство Сполучених Штатів у мобілізації і вирішенні низки економічних та логістичних питань постачання трансформаторів, генераторів та іншого обладнання є не просто важливим, а у буквальному сенсі рятівним", - додав Кулеба.

Він сказав, що усі питання постачання будь-якого озброєння будуть вирішуватися і надалі.

"У нас тут немає жодних заборонених тем. І навіть якби теоретично нас хтось попросив би не порушувати те чи інше питання, ми все одно продовжили б тиснути і шукати можливості для рішення", - сказав Кулеба.

Окремо глава МЗС сказав, що українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з Німеччиною щодо передачі Україні танків Leopard-2 та американської системи протиповітряної оборони Patriot.

"Німецька сторона продемонструвала вже лідерство у постачанні систем протиракетної оборони Iris-T та іншого важливого озброєння. Ми розраховуємо на лідерство і у передачі "Патріотів", танків Leopard-2 та БМП Marder. Не може бути жодних табу у питанні допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії Російської Федерації", - сказав Кулеба.

Отримання Україною американських танків і ЗРК

Президент Володимир Зеленський просить Сполучені Штати Америки надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams і авіацію.

13 вересня Кулеба заявив, що Україна не отримала жодного аргументу від Німеччини, чому та не може надати танки "Леопард" та бойові машини піхоти "Мардери".

Міністр оборони Україні Олексій Резніков переконаний, що Україна отримає танки стандартів НАТО та навіть бойові літаки.