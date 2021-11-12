Зустріч глави МЗС Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена відбулася 10 листопада у Вашингтоні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив, що Росія може не зупинитися на окупації частини Донбасу й Криму та має намір "просунутися" вглиб України.

Про це він розповів в інтерв’ю ABC News під час свого візиту в США.

"Ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність. Ми дуже стурбовані, але, послухайте, коли ви живете сім років поряд з Росією у збройному конфлікті, ви якби вчитеся турбуватися. Ви до цього звикаєте", – сказав Кулеба.

Зустріч глави МЗС Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена відбулася 10 листопада у Вашингтоні на тлі нестабільної ситуації на українсько-російському кордоні.

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Зустріч завершилася підписанням оновленої хартії стратегічного партнерства. Вона має визначити порядок денний у стосунках між Україною та США на наступні 10 років.

На початку листопада у західних ЗМІ почалась з’являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

У Міноборони України інформацію заперечували.

Це вже друга імовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Проте, як пише Bloomberg, наразі концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні у Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС та США.

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Автор: Яна Ставська