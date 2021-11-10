Якщо РФ спробує використовувати енергоносії у якості зброї, Штати налаштовані вжити належні дії, запевнив держсекретар.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Російська Федерація ще не використовує газ як зброю, хоча міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має іншу думку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав на спільній прес-конференції з Кулебою за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Трансляція з Вашингтону велася Державним департаментом США в YouTube.

"Ми вивчаємо, чи використовує Росія енергоносії, які має у своєму розпорядженні, належним чином, чи вона прагне перетворювати їх у зброю", – сказав Блінкен і додав, що Росія має достатню кількість газу, аби задовольнити потреби Європи.

На його переконання, Росія повинна здійснити кроки, аби збільшити постачання газу до Європи й полегшити поточну ситуацію.

"У минулому ми бачили, що Росія використовувала енергоносії як зброю, як політичний інструмент. Ми дуже уважно відстежуємо будь-які ознаки такого роду зусиль, до яких вона вдавалася у минулому", – сказав Блінкен.

Читайте такожСША та Україна підписали важливий документТакож він нагадав, що США і Німеччина у липні виступили зі спільною заявою щодо газопроводу "Північни потік-2", енергетичної безпеки й зусиль, спрямованих на зміцнення позицій України. "Ми налаштовані втілити цю угоду", – сказав Блінкен і згадав про минулі заяви канцлера Німеччини Ангели Меркель.

За його слова, Меркель відзначала, що буде зроблено усе можливе, аби "Північний потік-2" не став заміною для транзитних поставок газу через територію України.

"Якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю або скоїть подальші агресивні дії проти України, ми налаштовані, і Німеччина теж налаштована, вжити належні дії", – наголосив Блінкен.

Своєю чергою, Кулеба сказав, що Україна і США поділяють думку, що "Північний потік-2" по суті є поганим проектом.

Глава МЗС сказав, що вважає важливими переговори США і Німеччини щодо спільної заяви, яка передбачає чіткі зобов'язання Німеччини стосовно функціонування "Північного потоку-2" і енергетичної безпеки у регіоні у більш широкому розумінні.

При цьому, Кулеба сказав, що "Росія вже використовує газ як зброю".

"Росія повинна отримати дуже сильний сигнал не лише від Сполучених Штатів та інших столиць, але також і з Берліну, що це не гра, яка принесе вигоду Росії", – заявив Кулеба.

Він нагадав, що "Північний потік-2" – це не лише проблема України, а і проблема Європи.

Нагадаємо, 22 липня посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від Німеччини заходів у відповідь на газовий шантаж РФ.

Автор: Віталій Саєнко