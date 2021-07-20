Глава МЗС наголосив, що Росія дискредитувала себе і їй більше не можна вірити.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна рухається до членства в Європейському Союзі, тому не має майбутнього з Росією.

Про це Кулеба сказав у своєму відеозверненні у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що 19 липня у Батумі відбувся саміт лідерів України, Грузії та Молдови (Асоційоване тріо).

Читайте такожСША та Німеччина найближчими днями оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2" - Reuters"Асоційоване тріо - це, по суті, відрізання трьох наших країн від "русского мира", від концепцій "единого народа". Можливо у нас і було дійсно спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими - не з Росією. На жаль, Росія себе дискредитувала і ми не можемо їй вірити. Ми маємо з нею будувати відносини, тому що вона залишається політичною реальністю, ми маємо дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі", - наголосив Кулеба.

Він додав, що на зустрічі у Батумі відбувся поворотний момент і вперше Україна, Грузія і Молдова спільно про це заявили.

"Ми абсолютно переконані, що без членства наших трьох країн у Європейському Союзі забезпечити повноцінну безпеку Європи буде неможливо", - підкреслив міністр.

При цьому, за його словами, в Євросоюзі усе більше європейських країн починають думати в рамках цієї парадигми.

У травні цього року глави МЗС України, Молдови і Грузії започаткували Асоційоване тріо для посилення євроінтеграції. Взаємодія трьох країн передбачає посилену співпрацю трьох країн на шляху до майбутнього членства в ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко