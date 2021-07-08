За словами прем'єра, наразі однією з головних цілей є підписання "промислового", "авіаційного" та "митного" безвізів".

Уряд припускає, що протягом найближчих 5-10 років Україна отримає членство в Європейському Союзі та НАТО.

Як повідомляє Урядовий портал, про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю литовському виданню LRT.

"Україна прагне вступити до ЄС та НАТО у найближчій перспективі, ми націлені отримати членство протягом 5-10 років", – сказав він.

Шмигаль зазначив, що важливим питанням щодо європейського майбутнього України є послідовна реалізація реформ, над якими країна продовжує працювати та вже має суттєві результати. В той же час, отримання членства в ЄС залежить не лише від України, а й від 27 інших країн.

Читайте такожАдвокати Медведчука продовжують завалювати суд клопотаннямиПрем’єр додав, що наразі однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС.

"Нині ми прагнемо до подальшої лібералізації торгівлі з ЄС, одним із головних наших пріоритетів в останній рік стала підготовка до оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію. Також продовжуємо працювати в контексті інтеграції України у цифровий та енергетичний ринки Європейського Союзу, працюємо над підписанням "промислового", "авіаційного" та "митного" безвізів", – пояснив прем’єр.

Також зазначається, що за п’ять років експорт українських товарів до ЄС зріс на 60% і цього року, як очікується, він досягне 20 млрд євро.

Курс України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке в лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.

9 лютого генеральний секретар НАТО Столтенберг зазначив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успішної реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інститути, боротися з корупцією, вводити демократичний політичний контроль над ЗСУ.

У Посольстві США також заявляли, що для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України необхідний прогрес у "важких, але важливих" реформах.

5 березня віце-прем'єр Ольга Стефанишина заявила, що зараз не менше 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що в Альянсі поки немає консенсусу в питанні надання Україні Плану дій для членства.

9 червня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО.

14 червня за підсумками саміту НАТО в комюніке глав держав і урядів 30 країн-членів Альянсу було заявлено, що Україна стане членом НАТО за допомогою плану дій щодо членства (ПДЧ).

Вони також висловилися на підтримку права України вирішувати власне майбутнє і формувати зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна