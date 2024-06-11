Зокрема, Мадонна підтримала пункт Формули миру України, який стосується повернення в Україну викрадених і депортованих до Росії українських дітей.

Американська співачка, авторка пісень і актриса Мадонна висловила підтримку глобальному саміту миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Про це співачка сповістила в Instagram, оприлюднивши відповідне відео. "Скрізь, де є конфлікт, страждають діти... Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві... Перелік продовжується й далі. Багато з чим ми можемо бути не згодні, але я молюся, аби усі ми погодилися, що Наші діти потребують захисту!", - наголосила Мадонна.

У зв'язку з цим виконавиця відзначила, що 15 червня у Швейцарії зберуться світові лідери для участі у глобальному Саміті миру, який зосереджуватиме увагу на припиненні війни в Україні і на поверненні понад 19 тис. українських дітей, відірваних від власних родин та депортованих до РФ.

Відео дня

Мадонна заявила, що виступає за мир для усіх дітей в усьому світі.

Саміт миру щодо України

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем проведення Саміту обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

28 травня Зеленський повідомив, що на першому Глобальному Саміті миру напрацюють деталі щодо трьох пунктів Української Формули миру, а потім ці напрацьовані документи передадуть РФ. Зокрема, йдеться про ядерну безпеку, продовольчу безпеку й обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

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