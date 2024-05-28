Зокрема, йдеться про ядерну безпеку, продовольчу безпеку й обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на першому Глобальному Саміті миру напрацюють деталі по трьом пунктам Формули миру, а потім ці напрацьовані документи передадуть Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Лісабоні на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португальської Республіки Луїшем Монтенегру. Зокрема, у президента запитали, чому на саміті головними пунктами Формули миру обрані лише три пункти - ядерну безпеку, продовольчу безпеку й повернення депортованих і полонених.

"Передовсім ми хотіли знайти пункти, які не розділяють нас зі світом, і навіть з тими країнамии, які балансують і не повністю підтримують Україну. Для нас дуже важливо було спиратися виключно на Статут ООН", - сказав Зеленський.

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Глава держави зазначив, що йдеться не лише про обмін полоненими, а й про повернення вкрадених Росією українських дітей. Також у пункті "ядерна безпека" можуть обговорити російські атаки на українську енергетику. "Це окреме питання. Я не впевнений, що ми це встигнемо врегулювати", - сказав Зеленський.

Президент переконаний, що усі країни, які дійсно хочуть миру, а не лише намагаються не розірвати повністю відносини з РФ, об'єднані і поважають усі ці три пункти. Він вважає, що обрання цих пунктів було правильним вибором.

Зеленський сказав, що треба з чогось починати, аби залучити більшість світу. "Що буде після цього? На технічному рівні наші представники лідерів, представники усіх держав будуть вже пропрацьовувати по деталях кожен із цих пунктів", - сказав Зеленський.

Далі процес буде рухатися по аналогії із зерновою ініціативою, бо вона мала практичне виконання. "Ми пропрацювали з президентом Ердоганом і паном генсеком ООН Гутеррешем, що може бути з зерновим коридором. Після цього цей документ генсек ООН і Ердоган передали представникам РФ", - нагадав він.

Президент зазначив, що вихід Москви із зернової ініціативи був порушенням угоди не з Україною, а зі світом. "І я вважаю, що це дуже важливий приклад. Тоді усі були обурені саме на Росію, і побачили, що все, що ми до цього говорили, було правдою. Росія ніколи не виконує те, що обіцяє. Тут те саме", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що треба по деталях розробити усі три пункти, передати їх російським представникам, і потім подивитися, як вони їх будуть виконувати. Президент сказав, що після саміту у Швейцарії можна переходити до інших пунктів, які є складними. "Але якщо три запрацюють, усе інше ми також зможемо вирішити, якщо дійсно країни хочуть закінчення цієї війни", - переконаний Зеленський.

Саміт миру: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Глобальний Саміт миру проходитиме у червні в Швейцарії. Україна закликає лідерів інших країн взяти участь у ньому.

Президент заявляв, що Путін хоче зібрати власну паралельну платформу Глобальному Саміту миру. На його думку, він аплодувати стоячи, якщо американський президент Джо Байден не приїде на цю зустріч.

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