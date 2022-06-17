Контекст війни в країні змінює ситуацію, вважає президент.

Президент Франції Еммануель Макрон після візиту до Києва заявив, що рішення ЄК щодо статусу кандидата на членство в ЄС для України пов’язане з війною в країні.

Про це французький президент заявив у інтерв'ю BFMTV в потязі, яким вертався з України.

За словами Макрона, "за нормальних умов Україна не повинна була б стати кандидатом", утім контекст війни в країні змінює ситуацію.

Макрон вважає, що надання цього статусу є "сильним політичним жестом", який потрібно буде ратифікувати протягом наступного кілька років.

"Ми взяли на себе цей рух у бік Європи. Ми підготували його в цій кімнаті з канцлером Шольцом і прем’єром Маріо Драгі. Українці очікували на європейський консенсус", – додав Макрон.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Києва президент Франції Емануель Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Румунія та Італія підтримують надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

17 червня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейська комісія рекомендує Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Офіційне рішення щодо України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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