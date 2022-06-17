Президент Єврокомісії уточнила, що Україна для цього повинна втілити ряд важливих реформ.

Європейська комісія рекомендує Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на брифінгу у Брюсселі.

"Європейська комісія рекомендує Європейській Раді, по-перше, що Україні надається європейська перспектива, і по-друге, що Україні надається статус кандидата", - наголосила фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії уточнила, що це має бути зроблено з розумінням, що Україна повинна втілити ряд важливих реформ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого.

Також Україна заповнила і передала Єврокомісії опитувальник, який містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство, а також оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Києва президент Франції Емануель Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Румунія та Італія підтримують надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

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