Він пояснив своє рішення бажання приділяти зусилля збереження промислового та економічного потенціалу Краматорська.

Співголова депутатської групи "Відновлення України", самовисуванець Максим Єфімов, обраний до Верховної Ради у 2019 році на мажоритарному окрузі з центром у місті Краматорськ Донецької області, у вирішив скласти мандат народного депутата України.

Про це Єфімов повідомив у соціальній мережі Facebook. На його думку, повномаштабна війна Росії проти України зменшує увагу Верховної Ради і Кабінету міністрів до життя на місцевому рівні. Він вважає, що такий стан справ посилює "запит на персональне лідерство, яке полягає у здатності забезпечити людям безпеку, економічну активність і соціальний захист".

Єфімов відзначає, що таке лідерство "вимагає особистого залучення у процеси, готовності супроводжувати їх на усіх етапах, аж до фінального". Наразі команда Краматорської міської ради у співпраці з обласною владою й тисячами містян максимально залучена у процеси збереження промислового та економічного потенціалу міста, у тому числі шляхом релокації потужностей, зазначив він.

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"Ці зусилля не лишають часу на щось інше. Зокрема і на депутатську діяльність. В умовах війни вона вимагає забагато зусиль. Їх, скажу відверто, бракує, і вони не завжди є результативними. Я ніколи не займався імітаціями. Не сприймаю умовностей і завжди налаштований на результат. Саме тому оголошую про складання повноважень депутата Верховної Ради України", - наголосив Єфімов.

Що відомо про Єфімова

Як свідчить сайт Верховної Ради, Єфімов є членом Комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він наразі є безпартійним і проживає в смт Біленьке міста Краматорськ Донецької області.

Як відомо, у 2007 році Єфімова було обрано депутатом Краматорської міської ради від Партії регіонів, яку він покинув у 2014 році. Того ж року його як самовисуванця обрали до Верховної Ради VIII скликання, де він увійшов до фракції "Блок Петра Порошенка".

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