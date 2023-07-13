Плачкова сама написала заяву про дострокове складення повноважень через сімейні обставини.

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тетяни Плачкової, яку було обрано від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

У постанові зазначено, що причиною для припинення мандату є особиста заява нардепа про складення нею депутатських повноважень.

Сама Плачкова зазначила, що складає повноваження "зважаючи на сімейні обставини", але не уточнила про що йдеться.

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Сьогодні, 13 липня, Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув цей проект постанови і пропонує парламенту за нього проголосувати. Тому голосування вже може відбутися на найближчому засіданні ВР.

Народний депутат Ярослав Залізняк зазначив, що після голосування ВР про припинення депутатських повноважень Плачкової, буде новий рекорд – найменша за всю історію кількість депутатів парламенту: 404 нардепа з 450.

Тетяна Плачкова - що треба знати про нардепа

Плачкова обиралася до Верховної Ради України від партії "ОПЗЖ" під номером 31 в партійному списку.

В березні 2022 року вона вийшла з фракції "ОПЗЖ", а в травні вступила у новоутвореної депутатської групи "Відновлення України".

У 2020 році Плачкова була серед членів так званої "делегації" нині забороненої "ОПЗЖ" у Москві, яку очолював Віктор Медведчук. "Делегати" зустрічалися з головою Держдуми В'ячеславом Володіним, російськими депутатами.

Також Плачкова була серед депутатів, які зверталися у 2020 році з депутатським поданням до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства, після якого КС оприлюднив скандальне рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування.

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