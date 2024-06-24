Нардепка наголосила, що Університет оборони "очолює дід, якому 60 років".

Народна депутатка Марʼяна Безугла прокоментувала свій травневий допис про "генеральські касти", у якому звинуватила низку українських генералів у "знищенні наших шансів на зміни та перемогу".

"Я це написала тільки після того, після цих всіх ротацій у керівництві. Дійсно, не публічно з ними була в комунікації, опрацьовувала… І далі ще відвідувала фронт. При цьому, постарался все зробити комплексно впродовж більше, ніж тижня. Це була Харківщина, я була там 10-го травня і попала в гущу подій. Потім Куп’янський напрямок, Часів Яр, Далі це Покровськ і Очеретине – там, де в нас прорив. І, по дорозі, я ще заїхала на Сумщину, зокрема, кордон з Росією", – заявила вона в інтервʼю Наталії Мосейчук.

За словами нардепки, Університет оборони "очолює дід, якому 60 років. [Університет] Який точно так, як РНБО – це склад".

"Туди відправляють генералів на пенсію. І коли щось на тактичному рівні не підходить, або хтось домовився – туди відправляють на навчання. І в нас зараз наступна хвиля проблеми, коли ті, кого відправили в 22-му році - вони або домовилися, з керівників бригад зокрема. Або домовилися, або були і неугодні. З різних таких причин у нас немає рейтингових систем. Я добивалися чотири роки зняття керівника департаменту Міноборони, який відповідає за політику кадрову. Яцина такий був. Він при Януковичі був, при Порошенку був, при Зеленському був. Тобто, все міняється, Революція Гідності відбулася - а він далі на посаді. І контролює всі кадри", – продовжила вона.

Безугла також згадала про ситуацію на Харківщині на початку вторгнення – там стояла ТРО, у військовому керівництві знали, що буде напад "як мінімум, місяць".

"Чому ви не перенаправили туди резерви? Це ж просте питання. Для цього не потрібно вчитися 2-3 роки. Коли відповідь "а резервів не було" - ну це ж не правда! Тому, що зараз вони перенаправляють туди величезну кількість людей. Знімають з напрямків… Вони вже гасять ту пожежу, той весь страх, що виник з наступом росіян. І це вартує більше життів, більше ресурсів. Це репутаційно для нас погано. І росіяни це прекрасно знають. Вони це бачать і прораховують. І проблема зараз така, що вони знають, як працюють наші штаби. Якщо бригади, в тій чи іншій мірі, ще для них непередбачувані… Вище штаби передбачувані для росіян – вони ними грають! І Харківщина дуже гарно це показала. І коли ти намагаєшся опрацьовувати це і робити первинну пропозицію – не публічно – тебе ще намагаються блокувати", – наголосила Марʼяна Безугла.

Наталія Мосейчук зауважила, що нардепка виглядає "як людина, яка прагне заколоту, як людина, яка підбурює, і як людина, за якою немає нікого". Вона додала, що у публічній площині Безуглу не підтримують командири підрозділів, командири бригад.

"Чому? Мені дуже багато пишуть в особистій комунікації. І це правильно, бо військові не можуть публічно виступати проти свого керівництва. А я політик в сфері нацбезпеки та оборони. Я можу. Я можу піднімати проблематику і можу наголошувати на тому, що і як відбувається", – резюмувала нардепка.

Як Безугла критикує військове керівництво України

Народна депутатка Марʼяна Безугла неодноразово робила гучні заяви щодо представників українського військового командування. Через це чиновницю часто звинувачували у дискредитації ЗСУ, просуванні російської пропаганди та розхитуванні внутрішньополітичної ситуації в Україні.

Зокрема, обʼєктом її критики був вже колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. В останніх дописах у соцмережах нардепка критикує нинішнього головнокомандувача Олександра Сирського.

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