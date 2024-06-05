Заяви нардепки Мар'яни Безуглої із критикою на адресу головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського є особистою думкою депутатки і не відображають позицію парламенту загалом. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу, повідомляє кореспондент УНІАН.
"Позицію Верховної Ради може представляти виключно Верховна Рада або, відповідно до Конституції, - голова Верховної Ради. Позицію комітету може представляти рішення комітету або голова комітету. Позицію фракції може представляти рішення фракції або голова фракції. Ніхто ні з цих осіб, ні з цих органів таких позицій стосовно ні Верховного головнокомандувача, ні Головнокомандувача, ні армії в цілому не висловлював", - запевнив Стефанчук.
Спікер "переконаний", що озвучена Безуглою позиція - "це особиста позиція народної депутатки".
"А що стосується взагалі роботи парламенту - ми неодноразово демонстрували, що ми готові зробити все необхідне для того, щоб боротьба наших Збройних сил, нашої армії проти агресора була успішною. Ми будемо це робити й на майбутнє", - сказав голова ВР.
Скандальні заяви нардепа Безуглої
Як повідомлялося, нардеп Мар'яна Безугла неодноразово робила гучні заяви, через які її звинувачували у дискредитації ЗСУ, просуванні російської пропаганди та розхитуванні внутрішньополітичної ситуації в Україні.
Безугла стала відомою після хвилі хейту на адресу Валерія Залужного, якого вона називала "золотим телям" та "ухилянтом". У розпал наступу російської армії у Харківській області вона звинуватила командування у відсутності фортифікацій на сході України.
Нещодавно Безугла знову потрапила у скандал, анонсувавши поїздку на передову, і у відповідь отримала від користувачів Facebook хвилю хейту.