Він наголошує, що парламент неодноразово демонстрував, що готовий робити все необхідне, аби боротьба нашої армії проти агресора була успішною.

Заяви нардепки Мар'яни Безуглої із критикою на адресу головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського є особистою думкою депутатки і не відображають позицію парламенту загалом. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Позицію Верховної Ради може представляти виключно Верховна Рада або, відповідно до Конституції, - голова Верховної Ради. Позицію комітету може представляти рішення комітету або голова комітету. Позицію фракції може представляти рішення фракції або голова фракції. Ніхто ні з цих осіб, ні з цих органів таких позицій стосовно ні Верховного головнокомандувача, ні Головнокомандувача, ні армії в цілому не висловлював", - запевнив Стефанчук.

Спікер "переконаний", що озвучена Безуглою позиція - "це особиста позиція народної депутатки".

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"А що стосується взагалі роботи парламенту - ми неодноразово демонстрували, що ми готові зробити все необхідне для того, щоб боротьба наших Збройних сил, нашої армії проти агресора була успішною. Ми будемо це робити й на майбутнє", - сказав голова ВР.

Скандальні заяви нардепа Безуглої

Як повідомлялося, нардеп Мар'яна Безугла неодноразово робила гучні заяви, через які її звинувачували у дискредитації ЗСУ, просуванні російської пропаганди та розхитуванні внутрішньополітичної ситуації в Україні.

Безугла стала відомою після хвилі хейту на адресу Валерія Залужного, якого вона називала "золотим телям" та "ухилянтом". У розпал наступу російської армії у Харківській області вона звинуватила командування у відсутності фортифікацій на сході України.

Нещодавно Безугла знову потрапила у скандал, анонсувавши поїздку на передову, і у відповідь отримала від користувачів Facebook хвилю хейту.

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