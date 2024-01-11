Чиновниця зауважила, що залишається мажоритарним депутатом.

Народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що написала заяву на вихід із фракції та партії "Слуга народу". Таку заяву вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – написала вона.

Вона також заявила, що їй "не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви: вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитися з "розумінням" до зради Завітневича, голови комітету. Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо. Вимагаєте від мене мовчати, не тільки зовні, а й всередині".

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"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна! Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати", – написала Безугла.

Чиновниця зауважила, що залишається мажоритарним депутатом Оболонського району "з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами" та підтримуватиме президента Зеленського.

Останні новини про Марʼяну Безуглу

Протягом кількох тижнів нардепка від "Слуги народу" Марʼяна Безугла перебувала в центрі уваги в українському інфополі. Спочатку через те, що публікувала заяви "проти" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Зокрема, вона вимагала його відставки "через відсутність "задуму на 2024 рік". Крім того, вона стала відомою низкою скандальних пропозицій щодо мобілізації.

5 січня Комітет Верховної Ради з нацбезпеки ухвалив рішення про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету. Водночас нардеп Ярослав Железняк 9 січня повідомив, що на поточному пленарному тижні питання звільнення Безуглої у порядку денному не значиться.

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