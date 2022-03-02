В результаті обстрілів Маріуполя поранено понад сто мирних жителів. Є жертви серед дітей.

Протягом 14 годин російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь і вбивати мирне населення.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

Є жертви серед дітей. Значні пошкодження отримали пологовий будинок і десятки житлових будинків.

"Значні пошкодження отримали пологовий будинок і десятки житлових будинків. Зруйновано школу та гуртожиток для переселенців. Росіяни влаштували справжній кривавий терор. Маріуполь не забуде і не пробачить. Путінських фашистів потрібно зупинити", - йдеться в повідомленні.

За уточненими даними Донецької ОДА, з початку вторгнення російських військ на територію України в результаті обстрілів Маріуполя було поранено 138 мирних жителів.

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