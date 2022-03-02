Протягом 14 годин російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь і вбивати мирне населення.
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
Є жертви серед дітей. Значні пошкодження отримали пологовий будинок і десятки житлових будинків.
"Значні пошкодження отримали пологовий будинок і десятки житлових будинків. Зруйновано школу та гуртожиток для переселенців. Росіяни влаштували справжній кривавий терор. Маріуполь не забуде і не пробачить. Путінських фашистів потрібно зупинити", - йдеться в повідомленні.
За уточненими даними Донецької ОДА, з початку вторгнення російських військ на територію України в результаті обстрілів Маріуполя було поранено 138 мирних жителів.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
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