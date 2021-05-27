Наталія Протасевич спростувала інформацію, що її син брав начебто безпосередню участь у війні на Донбасі.

Матір затриманого білоруського опозиціонера Наталія Протасевич заявила, що всі показання з її сина Романа вибивають катуванням.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Подъем.

Жінка зазначила, що на Донбасі Протасевич був лише як журналіст.

«Він завжди висвітлював правду, розповідав, що коїться, хворобливо ставився до всілякої несправедливості», – розповіла вона.

Читайте такожСпівзасновник NEXTA злякався за своє життя і закликав на допомогу ПольщуНаталія Протасевич переконана, що перед записом відео Романа катували.

«У нього дуже великі проблеми зі здоров’ям з дитинства, але я не буду казати про діагноз. Те, що вони вибивають – я просто знаю. Але він сильний хлопець, і буде триматися до кінця, наскільки вистачить здоров’я», – вважає жінка.

Також матір опозиціонера зазначила, що досі не знає, де утримують її сина.

«Ігнорують адвоката, не допускають. То кажуть, що він у СІЗО №1, а коли адвокат приходить туди, тут же кажуть, що його там немає. Ніяких передач, ніякої роботи з адвокатами – нічого немає», – пояснила Наталія.

Романа Протасевича затримали разом з дівчиною під час екстреної посадки літака Ryanair в аеропорту «Мінськ». Вже незабаром КДБ злила у мережу ролик з допитом журналіста з дивними плямами на обличчі.

Хлопець був головним редактором найбільшого опозиційного Telegram-каналу NEXTA, що висвітлює політичні події в Білорусі, а за фахом – журналіст.

У листопаді 2020 року Протасевича разом з іншим засновником NEXTA Степаном Путилом оголосили у розшук, перед цим проти них в Білорусі порушили справу про організацію масових заворушень.

Днями російські ЗМІ поширили інформацію про безпосередню участь Протасевича у війні на Донбасі з боку України в батальйоні «Азов». У відповідь оточення хлопця звинувачення білоруських силовиків та пропагандистів відкинуло. Своєю чергою, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький уточнив, що білорус виконував на фронті виключно журналістські обов’язки.

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Автор: Яна Ставська