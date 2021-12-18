"Так" на це питання відповіли 44,6% опитаних, а відповідь "ні" дали 18,7%.

Майже половина поляків підтримує вступ України в НАТО.

Як повідомляє "Польське радіо", такі дані випливають з опитування, проведеного SW Research для порталу rp.pl.

У ході дослідження респондентам поставили питання: "Чи на вашу думку Україна повинна в майбутньому стати членом НАТО навіть коли б це загострило відносини між альянсом та Росією?".

"Так" на це питання відповіли 44,6% опитаних, а відповідь "ні" дали 18,7% адресатів анкети. Своєю чергою, 36,7% респондентів не мали на цю тему власної думки.

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Крім того, з опитування випливає, що майбутнє прийняття України до Північноатлантичного альянсу навіть за рахунок добрих відносин із РФ має більше прихильників серед чоловіків (49%), аніж серед жінок (41%). Слушним таке рішення вважає понад половина (52%) респондентів, яким виповнилося 50 років, а також 54% тих, чий місячний прибуток на члена родини становить від 1001 до 2000 злотих.

"Дослідження проводилося агентством SW Research серед користувачів онлайн-панелі SW Panel 14-15 грудня 2021 року. Аналіз охопив 800 користувачів інтернету віком від 18 років. Вибірка була випадково-квотною. Структура вибірки була відкоректована із застосуванням аналітичної ваги так, аби вона відповідала структурі поляків старше 18 років з огляду на ключові риси, пов’язані із предметом дослідження. У формуванні ваги враховано суспільно-демографічні змінні", - повідомляє rp.pl.

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Автор: Катерина Гірник