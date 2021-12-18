Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО.

Російська влада хоче виключно двосторонніх перемовин зі США щодо "гарантій безпеки" невступу України та інших держав пострадянського простору в НАТО.

Про це в коментарі ТАСС повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

У Москві вважають, що інші формати нібито не матимуть сенсу.

"Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати у них й інші країни, ми просто втопимо це все у дебатах і словоблудстві", – сказав заступник Лаврова.

Читайте такожУ Білому домі підтвердили роботу над розширенням військової допомоги ЗСУТакої ситуації, як у відносинах зі США, ніколи не було, підкреслив Рябков.

"Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, - і не в найкращий бік. І поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів".

Що передувало

У п’ятницю, 17 грудня, на сайті МЗС Росії з’явився перелік вимог Кремля щодо Вашингтона і Альянсу, у яких йшлося, зокрема, про гарантії нерозміщення військових баз на територіях пострадянських країн, в тому числі невступ до НАТО України. Крім того, Москва вимагає, щоби Альянс відмовився надавати своїм союзникам зі Східної Європи військове підкріплення.

Своєю чергою, речниця Білого дому Джен Псакі запевнила, що США ніяких рішень без Європи не вирішуватиме.

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від альянсу гарантій невступу України.

Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Проте 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ біля України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянсу.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський наголосив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ вздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

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Автор: Яна Ставська