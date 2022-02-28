Станом на сьогодні потребу в крові закрито.

У Києві медики просять не йти самостійно в центри здачі крові, а реєструватися в донорський резерв та чекати на виклик.

Як повідомляє прес-служба КМДА, станом на сьогодні потребу в крові в центрах закрито. У всіх областях України зараз сформовані запаси крові всіх груп і резусів.

"Зараз ми спостерігаємо велику кількість донорів у центрах крові по всій Україні. Дякуємо вам за небайдужість і бажання допомогти в цей непростий для країни час! У більшості населених пунктів виходити в місто зараз може бути небезпечно, тому просимо вас записуватися в резерв на донацію через платформу від DonorUA і приходити в центри крові тільки після того, як з вами зв'яжуться координатори", – зазначають медики.

Центр звертається до всіх охочих приєднатися до допомоги та радить поки зареєструватися у відповідний донорський резерв. З міркувань безпеки фахівці закликають чекати на виклик і поки не йти самостійно в центри крові та не створювати живі черги в центрах. Алгоритм дій наступний - реєструйтеся на платформі: https://account.donor.ua/register, ставайте в ряди донорів резерву і чекайте на оповіщення, щоб прийти в центр і здати кров.

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