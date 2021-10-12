Судді відмовили прокуратурі, яка клопотала про взяття Медведчука під варту.

Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Медведчука відправили під домашній арешт до 7 грудня.

Таким чином суд відмовив у задоволенні клопотання прокурорів про взяття під варту Медведчука з альтернативою застави в мільярд гривень.

Запобіжний захід був обраний в рамках розслідування справи про державну зраду Віктора Медведчука.

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Нова підозра Медведчуку

8 жовтня Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що прокуратура проситиме суд взяти Медведчука під варту з альтернативою внесення застави у 1 млрд грн.

У даний час депутат перебуває під домашнім арештом в іншій справі про держзраду та в замаху на розграбування ресурсів в окупованому Криму.

Автор: Дмитро Хилюк