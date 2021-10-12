Інтереси Медведчука представляють п'ятеро адвокатів.

Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу народному депутату від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, який є підозрюваним у справі про незаконну закупівлю вугілля на окупованому Донбасі у 2014-2015 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, в залі суду його інтереси представляють п'ятеро адвокатів.

Прокурор розпочав оголошувати клопотання, викладаючи суть підозри, а саме, що за безпосередньої участі Медведчука органами влади було прийнято рішення про закупівлю вугілля у терористичних організацій ЛНР/ДНР.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

Читайте такожУ Кремлі не виключають зустрічі Козака з Нуланд для обговорення питання УкраїниЗа даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що прокуратура проситиме суд взяти Медведчука під варту з альтернативою внесення застави у 1 млрд грн.

У даний час депутат перебуває під домашнім арештом в іншій справі про держзраду та в замаху на розграбування ресурсів в окупованому Криму.

Справа проти Медведчука і Козака

Медведчук разом з іншим депутатом від "ОПЗЖ" Тарасом Козаком підозрюється у незаконній передачі РФ газового родовища в Криму; наданні російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведенні підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

Автор: Дмитро Хилюк