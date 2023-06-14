Суд засудив його до 10 років позбавлення волі.

Колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу оголосили вирок. Вищий антикорупційний суд засудив його до 10 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, вирок сьогодні ухвалила колегія суддів ВАКС.

"... Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення... Призначити йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі із позбавленням права займати посаду судді… терміном на 3 роки", - зазначив головуючий суддя.

Також суд змінив Чаусу запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою. Його взяли під арешт у залі суду.

Захист Чауса заявив, що вважає вирок необгрунтованим та оскаржуватиме його.

Водночас, прокурор САП заявила, що задоволена вироком, а оскаржувати його чи ні вирішить вже після того, як ознайомиться із повним текстом вироку.

Справа Миколи Чауса - що треба знати

До затримання у травні цього року голови Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у 2,7 млн доларів Чаус був суддею, викритим на найбільшому хабарі в Україні.

Його затримали 9 серпня 2016 року на отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Отримані гроші тодішній суддя сховав у двох скляних банках, одну з яких закопав на своєму подвір’ї.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

Вже у липні 2021 року в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

4 серпня ВАКС обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

15 листопада прокурори скерували обвинувальний акт щодо Чауса до Вищого антикорсуду для розгляду по суті.

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