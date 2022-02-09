За словами "судді-баночника", йому двічі робили "заспокійливий" укол.

Колишній суддя Микола Чаус розповів про своє викрадення з Молдови. Він каже, що його били по спині, голові та ниркам.

Про це "суддя-баночник" розповів в інтерв'ю народному депутату від партії "Європейська солідарність" Володимиру Ар'єву.

За словами Чауса, коли він був у Молдові, куди він втік з України, невідомі люди його викрали. Чоловіки вивезли його до Румунії. Під час викрадення, як каже екс-суддя, його били.

"Там (у машині - УНІАН) вони поклали мене на підлогу пасажирського сидіння і друга людина сіла мені на голову й тримала. Коли я намагався вилізти з-під нього, то він бив мене кулаками по спині та по нирках. Це продовжувалося десь хвилин 20, може 30. Потім вони мене пересадили у "пиріжок"... Вони дали мені укол, що б я не це... Ще зв'язали руки й ноги, тоді ми поїхали", - розповів Чаус.

Також він розповів, що його везли у машині приблизно дві години. Коли Чаус спитав, куди його везуть, невідомі сказали, що він їде у Румунію. Екс-суддя намагався втекти. Він спробував розв'язати собі руки, проте у нього нічого не вийшло.

За словами Чауса, коли він рухався та намагався визволитися, його били по голові. Потім йому дали ще один "заспокійливий" укол.

Читайте такожЧаус вирішив повернутися у крісло суддіПро це екс-суддя розповів після того, як вийшов з-під домашнього арешту. Учора він, за інформацією джерела, вніс заставу, розмір якої становить 718 тис. грн.

Чому судять Чауса: що відомо про його справу

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис.доларів хабаря. Він взяв гроші за винесення вироку в інтересах підсудних, та тримав їх у скляній банці. За це його називають "суддею баночником".

Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Проте Чаус скористався суддівським правовим імунітетом та покинув територію України. Його оголосили в розшук.

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5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня Telegram-канал "ChausUA Микола Чаус" опублікував відео з Чаусом, який заявив, що зараз він у безпеці і його ніхто не викрадав. Екс-суддя обіцяв повернутися в Україну найближчим часом. Дружина і адвокати впізнали екс-суддю, але вважають, що Чауса тримали у полоні.

19 травня з'явилося нове відео на якому Чаус говорить, що збирається передати своїм друзям матеріали щодо його викрадення у 2016 році. Водночас український захисник Чауса не вірить в добровільність подібних звернень і справжність матеріалів, про які заявив екс-суддя.

31 липня 2021 року в СБУ заявили, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби. Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення та позбавлення волі. У зв'язку з цим відносно Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки".

Водночас ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

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