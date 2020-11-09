Марченко 5 листопада брав участь у засіданні Верховної Ради.

Міністр фінансів України Сергій Марченко захворів на коронавірус.

Про це УНІАНу повідомило джерело у Верховній Раді.

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Також цю інформацію підтвердила народний депутат Ірина Верещук у коментарі організації АвтоЄвроСила.

«Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на COVID і сьогодні на лікарняному», – сказала вона.

Зазначимо, Марченко 5 листопада брав участь у засіданні Верховної Ради. Він виступив перед нардепами перед голосування за проект державного бюджету-2021 у першому читанні.

Коронавірус в Офісі президента

9 листопада президента України Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Також про своє захворювання заявив й голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Автор: Андрій Василюк