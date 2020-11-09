Марченко захворів на коронавірус / фото УНІАН

Міністр фінансів України Сергій Марченко захворів на коронавірус.

Про це УНІАНу повідомило джерело у Верховній Раді.

Читайте такожКоронавірус в Україні та світі: найважливіше на вечір 9 листопада

Також цю інформацію підтвердила народний депутат Ірина Верещук у коментарі організації АвтоЄвроСила.

«Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на COVID і сьогодні на лікарняному», – сказала вона.

Зазначимо, Марченко 5 листопада брав участь у засіданні Верховної Ради. Він виступив перед нардепами перед голосування за проект державного бюджету-2021 у першому читанні. 

Коронавірус в Офісі президента

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк