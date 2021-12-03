Міністр зазначив, що розпочалася поступова демілітаризація посад в міністерстві - військові будуть сконцентровані у Генштабі.

Міністерство оборони найближчим часом буде реформоване.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в парламенті під час години запитань до уряду.

Він зазначив, що необхідно провести реалізацію оборонної реформи для перетворення Міноборони на ефективний цивільний орган влади, який формує політику, а також здійснює військово-політичне та адміністративне управління Збройними силами України і забезпечить цивільно-демократичний контроль.

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"Найближчим часом я планую затвердження нової структури міністерства", - наголосив Резніков.

За його словами, будуть відображені найголовніші напрямки - стратегія, управління фінансовими ресурсами, забезпечення і логістика, озброєння, цифрова трансформація, розвиток людського потенціалу, міжнародне співробітництво і комунікація.

Резніков наголосив: "Вже розпочалася поступова демілітаризація посад в міністерстві - військові будуть сконцентровані у Генеральному штабі".

Він повідомив, що до кінця року заплановано створення 5 міжструктурних комітетів, які дозволять підвищити ефективність прийняття рішень - це імплементація принципів НАТО на основі рекомендацій наших стратегічних радників.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2021 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в Альянсі залежить від реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

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Автор: Надя Пришляк