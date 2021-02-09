Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що наближення України до членства в Альянсі залежить від реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про він сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка транслювалася в онлайн-режимі на платформі ZOOM.

"Двері НАТО залишаються відкритими", - заявив Столтенберг.

У цьому зв'язку, він нагадав, що дуже успішним чином, крок за кроком, було запрошено нові країни приєднатися до Альянсу, і в останні роки членами НАТО стали Чорногорія і Північна Македонія.

Також Столтенберг зазначив, що у 2008 році на саміті НАТО у Бухаресті було вирішено, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу.

"У 2008 році НАТО ухвалило рішення про членство України. Ми дотримуємося цього рішення і усіх наступних рішень, які з'явилися після цього саміту", - заявив він.

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Водночас, генеральний секретар констатує, що увага України зараз повинна зосереджуватися на питанні реформ.

"Я вітаю чітке повідомлення прем'єр-міністра щодо необхідності продовжувати реформи, аби забезпечити, що Україна має демократичний політичний контроль над оборонними інституціями і Збройними силами, і що зусилля із боротьби з корупцією тривають, а також відбувається зміцнення демократичних інституцій України", - наголосив Столтенберг.

У цьому зв'язку, він переконаний, що перелічені заходи є корисними для України, незважаючи на НАТО.

"Але, в додачу, чим більше Україна буде успішною в ході втілення реформ, тим ближче Україна буде відповідати стандартам НАТО і ближчою ставатиме до членства в НАТО. Я не можу повідомити вам специфічні часові рамки, я лише скажу вам, що ми продовжимо підтримувати Україну щодо її євроатлантичних устремлінь. Ми підтримуватимемо Україну, коли вона рухатиметься в сторону членства в НАТО. І найкращий шлях зробити це - зосереджуватися на реформах і продовжувати модернізувати і зміцнювати демократичні інституції України", - констатував Столтенберг.

Україна - НАТО: що було раніше

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?", - заявив Зеленський.

Зеленський висловив сподівання що за роки правління новообраного президента США Джо Байдена Україна і Сполучені Штати ввійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку нашої держави.

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Автор: Віталій Саєнко