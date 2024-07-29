Міністерство оборони України підтримало законопроект, який зареєстровано у Верховній Раді, про міжнародні оборонні компанії в Україні, але має до нього зауваження. Про це повідомляє Урядовий портал.
У висновку Міністерства оборони до законопроекту з реєстраційним номером 11214, автором якого є народний депутат України Сергій Гривко, сказано, що у запропонованій редакції законопроект не узгоджується з Конституцією України, законами України "Про оборону України", "Про розвідку". Також він суперечить міжнародним договорам та рекомендаціям документа Монтре, в якому розкриваються питання функціонування приватних військових компаній в період збройного конфлікту. Зазначається, що Україна є одна із 17 держав, які взяли участь у його підготовці.
В Міноборони зазначають, що необхідне створення нормативно-правової бази для здійснення військово-консалтингової діяльності із залученням міжнародного передового досвіду. Пропонує при підготовці до другого читання законопроект "суттєво доопрацювати", створивши робочу групу за участю представників міністерства.
На сьогодні законопроект ще не розглядався в сесійній залі парламенту навіть у першому читанні.
Приватні військові компанії в Україні
Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України 26 квітня було зареєстровано законопроект про міжнародні оборонні компанії в Україні.
Ним пропонується дозволити оборонним кампаніям діяти за кордоном, охороняючи об'єкти, людей чи території тих, чи інших держав. По суті даним законопроектом передбачена легалізація і визначення правил функціонування приватних військових компаній.
В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що йдеться про вирішення кількох ключових проблем, які постануть перед Україною після демобілізації військових та закінчення війни: підвищення рівня зовнішньої та внутрішньої безпеки; збільшення доходів Державного бюджету України; розвиток та безпека громад; сприяння соціально-психологічній реабілітації демобілізованих військових; належне фінансове забезпечення демобілізованих військових.