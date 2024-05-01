Зазначається, що легалізація ПВК в Україні дасть багато переваг як для держави, так і для населення.

У Верховній раді зареєстрували законопроект про міжнародні оборонні компанії в Україні. Ініціатором виступає народний депутат Сергій Гривко.

"Післявоєнний стан економіки України, на який будуть покладені завдання із відбудови населених пунктів, об’єктів інфраструктури, проведення реформ на різних рівнях, - потребуватиме стабільності у секторі безпеки, додаткових інвестицій та надходжень до державного бюджету", – йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.

Пропонується дозволити оборонним кампаніям діяти закордоном, охороняючи об'єкти, людей чи території тих, чи інших держав. З пояснювальної записки стає зрозуміло, що законопроект пропонує вирішити відразу кілька ключових проблем, які постануть перед Україною після демобілізації військових та закінчення війни:

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підвищення рівня зовнішньої та внутрішньої безпеки;

збільшення доходів Державного бюджету України;

розвиток та безпека громад;

сприяння соціально-психологічній реабілітації демобілізованих військових;

належне фінансове забезпечення демобілізованих військових.

Інші закони на розгляді Верховною радою

Напередодні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, який спрощує міжнародний розшук підозрюваних і доступ до їхніх речей і документів за кордоном.

Раніше ВР ухвалила законопроект №9453 про внесення змін до деяких законів щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Новий документ має допомогти розв'язати одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій.

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