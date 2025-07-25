Першим заступником Шмигаля став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Кабінет Міністрів України сьогодні, 25 липня, оновив склад Міністерства оборони. Тепер відомі імена нових заступників міністра оборони Дениса Шмигаля.

На своїй сторінці у Facebook Шмигаль розповів, що його першим заступником став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Глава Міноборони поділився, що він має великий досвід служби на керівних посадах в органах військового управління ЗСУ.

Раніше Гаврилюк був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генштабу ЗСУ.

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З травня 2024 року до квітня 2025 року Гаврилюк був першим заступником міністра оборони України.

Одним із заступників глави Міноборони України став Сергій Боєв. Шмигаль розповів, що він має досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки. Зокрема, Боєв обіймав керівні посади в АТ "Укргазвидобування" та НАК "Нафтогаз України". У квітні 2025 року його призначили першим заступником міністра оборони України.

Ще одним заступником міністра оборони України стала Анна Гвоздяр. Шмигаль зазначив, що вона волонтерка та громадська активістка. З вересня 2023 року Гвоздяр працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Має глибоку експертизу у сфері оборонного виробництва, інновацій та масштабування оборонно-промислового комплексу.

Полковник Володимир Заверуха також був призначений заступником міністра оборони України. Шмигаль розповів, що він має 22 роки досвіду військової служби та роботи в оборонному секторі. У травні 2025 року його призначили першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Крім того, посаду заступника міністра оборони України отримав майор Юрій Мироненко. Глава Міноборони поділився, що він має досвід керівництва великими холдингами та глибоку експертизу у сфері безпілотників. Крім цього Мироненко захищав Київ у складі 112 бригади ТрО під час повномасштабного вторгнення РФ. Із березня до грудня 2023 року він був командиром підрозділу БПЛА Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Мироненко був нагороджений нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ "Срібний хрест" і "Сталевий хрест". У лютому 2025 року він очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

Заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації стала Оксана Ферчук. Шмигаль розповів, що вона працювала радницею глави Міноборони 2022 року, зосередившись на цифровізації логістичних процесів. Зокрема, вона координувала впровадження системи LOGFAS.

Крім того, Ферчук забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи ЗСУ в Командуванні Медичних Сил.

Кабмін реорганізував роботу низки міністерств - що відомо

Нагадаємо, що 21 липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення перейменувати та реорганізувати роботу низки міністерств у нашій країні. Зокрема, було ліквідовано Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Його функції передали до Міністерства оборони.

Також Кабмін ухвалив рішення перейменувати Міністерство економіки на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Крім того, Міністерство соціальної політики тепер називатиметься Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України.

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