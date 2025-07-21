В Україні зникли деякі міністерства / фото ua.depositphotos.com

Кабінет міністрів України під час засідання в понеділок, 21 липня, прийняв рішення перейменувати та реорганізувати роботу низки міністерств. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі

Зазначається, що Міністерство соціальної політики тепер буде називатися Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності України. Таким чином до нього приєднали створене Міністерство національної єдності.

Також уряд прийняв рішення перейменувати Міністерство економіки в Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Це рішення дозволило ліквідувати Міністерство аграрної політики та продовольства і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.   

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Крім того, було ліквідовано Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Його функції передали до Міністерства оборони.

Міністр оборони Денис Шмигаль відмітив, що це рішення створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів. 

"Інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї", - зазначив Шмигаль.

Новий уряд в Україні - останні новини 

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Президент Володимир Зеленський розповів про завдання, які стоять перед новим складом уряду на чолі зі Свириденко. Зокрема, ключове завдання оновленого уряду - продовжити економічне зростання в Україні. Крім того, глава держави очікує, що Сили оборони та безпеки України будуть і надалі отримувати весь необхідний ресурс для захисту нашої держави, для захисту наших людей.

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