Уряд ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, його функції передали до Міноборони.

Кабінет міністрів України під час засідання в понеділок, 21 липня, прийняв рішення перейменувати та реорганізувати роботу низки міністерств. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що Міністерство соціальної політики тепер буде називатися Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності України. Таким чином до нього приєднали створене Міністерство національної єдності.

Також уряд прийняв рішення перейменувати Міністерство економіки в Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Це рішення дозволило ліквідувати Міністерство аграрної політики та продовольства і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

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Крім того, було ліквідовано Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Його функції передали до Міністерства оборони.

Міністр оборони Денис Шмигаль відмітив, що це рішення створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів.

"Інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї", - зазначив Шмигаль.

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