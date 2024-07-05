Поїздка відбувалася без погодження з Україною, що порушує принцип "жодних домовленостей про Україну без України", підкреслили в українському Міністерстві закордонних справ.

У Міністерстві закордонних справ України озвучили позицію щодо нинішнього візиту премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Коментар оприлюднено у Telegram МЗС України. "У звʼязку з візитом премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви 5 липня 2024 року, МЗС наголошує, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною. Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", - зазначено у повідомлені.

У відомстві підкреслили, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається формула миру, яку запропонувала українська сторона.

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"Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру, засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру", - зауважують в МЗС.

При цьому у зовнішньополітичному відомстві зазначають, що Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту премʼєр-міністра Угорщини до Києва.

Орбан в Москві - важливі новини, які варто знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, у ЄС вже заявили, що Віктор Орбан здійснює візит до Москви винятково в межах двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією, і під час нього не представляє Європейський союз.

Перед поїздкою до Путіна, лише кілька днів тому, Орбан зробив візит до Києва і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За словами прессекретаря угорського прем'єра, Орбан прибув до Москви "в рамках своєї миротворчої місії".

Наразі відомо, що глава країни-агресорки ознайомить Орбана з деталями "мирних пропозицій" Москви. Зі свого боку, Орбан назвав поточну зустріч із Путіним "особливою", заявивши, що "Угорщина скоро стане єдиною країною в Європі, яка зможе вести діалог і з Росією, і з Україною".

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