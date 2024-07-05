У ЄС заявили, що Орбан здійснює візит до Москви винятково в межах двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією, і під час нього не представляє Європейський союз.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви, - лише за кілька днів після візиту до Києва і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Як пишуть російські ЗМІ, літак прем'єра Угорщини приземлився в аеропорту Внуково.

Візит Орбана до Москви підтвердив також прес-секретар Орбана Берталан Хаваші, який повідомив, що угорський прем'єр зустрінеться в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами прес-секретаря, Орбан прибув до Москви "в рамках своєї миротворчої місії".

Також підтвердження було розміщено в офіційному твіттер-акаунті Орбана.

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"Миротворча місія триває. Друга зупинка - Москва", - йдеться в опублікованому повідомленні.

Реакція ЄС на візит Орбана до Москви

Водночас Європейська служба зовнішніх зв'язків опублікувала пресреліз, у якому заявила, що Віктор Орбан здійснює візит до Москви винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією, і під час нього не представляє Європейський союз.

"Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандата від Ради ЄС на відвідування Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена в багатьох висновках Європейської ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС і президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", - підкреслюється в повідомленні.

Раніше Орбан відвідав Київ

2 липня Орбан здійснив перший за 12 років візит в Україну. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, вони обговорили відносини між країнами. Також Орбан закликав Україну припинити вогонь на фронті і піти на переговори з росіянами.

Виступаючи на державному радіо перед візитом до Москви 5 липня, Орбан заявив, що Угорщина не може взяти на себе відповідальність за мирні переговори, оскільки у неї немає ні мандата, ні міжнародної політичної ваги. Водночас він сказав, що його країна "може бути "хорошим знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

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