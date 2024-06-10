Згідно з новими правилами бронювання, немає жодної різниці між державним і приватним підприємством, зазначив народний обранець.

Мобілізація 2024 продовжується, і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, працівники яких підприємств бронюватимуться та в якому обсязі - під майже стовідсоткове бронювання підпадають енергетики, поліція, працівники ДСНС та оборонного комплексу.

Про це політик розповів в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, комітет розглядав законопроект про мобілізацію за участю представників низки міністерств - оборони, економіки, фінансів, освіти та науки. "Ми обговорювали й визначали концептуальні рамки, які потім мали бути дотримані в новій постанові щодо критеріїв бронювання", - пояснив депутат.

За його словами, судячи за все, енергетичні підприємства та оборонно-промисловий комплекс бронюватимуться майже у повному обсязі, але найбільш чутлива дискусія була з приводу бронювання працівників органів Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. "На засіданні комітету ми звертали увагу, що варто віднести поліцію з категорії тих, хто має право на відстрочку, в категорію тих, хто має бути заброньований", - розповів він.

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За його словами, на комітеті дійшли згоди, що не можна посилювати ЗСУ коштом діяльності Нацполіції, яка забезпечує правопорядок та бореться зі злочинністю. Тому депутати наполягали на тому, що поліцейські повинні бути заброньовані майже стовідсотково.

Депутат розповів, що на повному бронюванні працівників ДСНС наполягають Кабінет міністрів України та низка міністерств, бо Державна служба з надзвичайних ситуацій підпадає під дві відповідні категорії.

За словами Веніславського, прийнятно, якщо дозволять бронювати до 90% працівників ДСНС та поліції. Оскільки у Національній поліції та ДСНС працюють не лише саме поліцейські чи рятувальники, а й інші державні службовці, допоміжний персонал.

"І якщо вони не є критично важливими для функціонування цих органів, то я не бачу проблем для того, щоби вони були мобілізовані. Але це вже буде визначатися в процесі відповідної комунікації між Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони, Міністерством економіки", - сказав Веніславський.

Він додав, що, згідно з новими правилами бронювання, немає жодної різниці між державним і приватним підприємством. Якщо з погляду конкретного міністерства, до предмета відання якого відноситься діяльність цього підприємства, воно буде визнано критичним, то працівники цього підприємства матимуть право на бронювання. Причому в обсягах, які передбачене постановою, тому що вона не розмежовує, що, наприклад, в енергетичній сфері лише державні чи комунальні підприємства мають право на 100% бронювання.

"Мають право на бронювання й приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо. Але конкретний перелік підприємств, які є критично важливим, буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до Міністерства економіки", - уточнив депутат.

За його словами, при бронюванні робітників підприємств ВПК, має значення наявність державних контрактів на виконання тих чи інших робіт, певних зразків озброєння, боєприпасів тощо.

"І чинний контракт дає підстави разом з іншими обставинами, говорити про те, що це підприємство буде критично важливим", - підкреслив Веніславський. Він також розповів, як дізнаватимуться, чи підпадають під критерії бронювання інші підприємства, наприклад, мережа продуктових супермаркетів.

"Підприємство звертається до відповідного міністерства, демонструє, що воно підпадає під ті критерії, які ми передбачили й в законі, і зараз - постановою Кабінету міністрів. А далі міністерство перевіряє і вносить це підприємство до переліку критично важливих, що є підставою для подальшого бронювання працівників в тих обсягах, які визначені постановою", - каже представник комітету.

Водночас він завернув увагу на те, що під час роботи над законом про мобілізацію не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів - наприклад, прибиральники - на 100% заброньовані.

"Тому, що є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функціонування… По-друге, є багато професій, які можуть бути заміщені або не військовозобов'язаними, або жінками. Тому ми звертали увагу Кабінету міністрів, Міністерства економіки, щоб таких випадків, які матимуть соціально негативну реакцію не допускати та щоб не було таких зловживань", - наголосив Веніславський.

У центрі уваги мобілізація в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів оновив підходи до бронювання працівників. Це не нова модель бронювання, уряд модернізував чинну постанову №76. Таким чином, працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.

Для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

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