Завдяки новій функції у "Резерв+" ТЦК можуть бути розвантажені, поділилися в уряді.

Триває мобілізація в Україні, і Міністерство оборони розглядає можливість впровадження функції отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії тим, хто має статус "обмежено придатний".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, повідомляє "Суспільне". "Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в "Резерв+", - розповіла вона.

Представниця міністерства також додала, що така функція має розвантажити територіальні центри комплектування та допомогти уникнути додаткових черг.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у МОУ пояснили, коли після оновлення даних в "Резерв+" людину все одно можуть примусово доставити до ТЦК. Черногоренко зауважила, що застосунок "Резерв+" реалізує можливість оновити свої дані за мобілізаційним законом. Це пошта, телефон, фактичне місце проживання.

"Щодо загального військового обліку, оновлення даних людини, оновлення її військово-облікової спеціальності і так далі, ми зараз робимо все, щоб реалізувати функціонал, щоб можна було оновити й інші дані, які є по людині в ТЦК та СП, онлайн, не роблячи фізичного візиту до ТЦК та СП", - сказала вона.

Так, за словами заступниці міністра, поки цього функціоналу немає, не виключені випадки, що представники ТЦК можуть відвести людину на оновлення даних, при тому що вона актуалізувала інформацію у застосунку "Резерв+".

За словами Черногоренко, функціонал буде реалізовано вже в червні, і після цього можна буде через звернення в "Резерв+" оновити всі інші дані. "Потрібно розуміти, які підстави для такого примусового оновлення даних. Тому треба розбиратися в кожному такому конкретному випадку. Я можу сказати лише одне, що "Резерв+" надає можливість закрити своє зобов'язання або здійснити своє зобов'язання з оновлення протягом 60 днів тільки частини даних", - зауважила вона.

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