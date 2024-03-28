У парламенті вже завершили розгляд 4 051 правки до проекту закону щодо мобілізаційних заходів, поділився нардеп.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершує розгляд правок до законопроекту про мобілізацію, пройшовши їх вже понад 4 тисячі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України від "Голосу" Ярослав Железняк. "Комітет з питань оборони сьогодні завершив розгляд 4051 з 4266 правок до законопроекту про мобілізацію. Тобто готово на 95%. Завтра завершать", - зазначив він.

Водночас депутат підкреслив, що це не означає, що законопроект готовий до голосування у другому читанні. "По-перше, ще буде одне засідання, де розглянуть додаткові комітетські правки. Це, теж завтра. По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю. Тут графік невідомий поки", - пояснив парламентар.

Відео дня

Чи можлива в Україні мобілізація з 18 років - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, Комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони продовжує розглядати правки до законопроекту про мобілізацію. Зокрема, він відхилив пропозиції, згідно з якими молоді люди від 18 років могли б бути мобілізовані.

У Міністерстві оборони опублікували інформацію щодо того, що передбачає законопроект №10449 про мобілізаційні заходи та військову підготовку.

Так, мобілізація пропонується від 25 до 60 років, з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка. Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян.

Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін п’ять місяців у мирний час і три місяці - у воєнний. Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби. 18-річні, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Вас також можуть зацікавити новини: