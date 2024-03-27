У нашій державі хочуть замість строкової служби запровадити базову військову службу.

Триває мобілізація в Україні на сьогодні, і Міністерство оборони опублікувало інформацію про те, що передбачає законопроект №10449 про мобілізаційні заходи та військову підготовку.

Мобілізація пропонується від 25 до 60 років, з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка. Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян.

Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці - у воєнний. Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби. 18-річні, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

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Також зазначається, що законопроект передбачає 2 види військової підготовки для чоловіків: базова військова підготовка та базова військова служба. Підготовка буде діяти для тієї категорії чоловіків, які навчаються у вищих навчальних закладах. А служити будуть ті, хто не вчиться в університеті.

Що треба знати про новий закон про мобілізацію - не пропустіть

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років могли б бути мобілізовані.

Нині комітет парламенту з питань нацбезпеки та оборони продовжує розглядати правки до законопроекту про мобілізацію. Станом на 26 березня було опрацьовано 2815 правок.

На думку представника ТЦК та СП Івано-Франківської області Романа Бондаря, влада умисно затримує ухвалення закону через "непопулярність" такого рішення.

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